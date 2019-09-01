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Легко передается: Киркорову и Баскову грозит страшная инфекция

Легко передается: Киркорову и Баскову грозит страшная инфекция
Филипп Киркоров и Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Две звезды могли подхватить опасную болезнь

После закрытых похорон фешн-дивы Аллы Вербер всплыли пугающие подробности.

Близкая подруга Аллы Пугачевой ушла из жизни 6 августа, но сплетни о ее смерти ходят до сих пор. Чтобы пресечь нелепые версии, близкие Вербер разместили официальное заявление, где сообщили, что бизнесвумен скончалась от менингококкового сепсиса. Это дало прессе повод для новых страшных предположений.

Журналисты вспомнили, что за несколько дней до трагедии Вербер побывала в Турции на роскошном юбилее композитора Игоря Крутого, где собрались звезды шоу-бизнеса. Среди них были Филипп Киркоров, Николай Басков, Любовь Успенская и многие другие. В передаче "Ты не поверишь!" репортеры выдвинули версию о том, что гости могли подхватить инфекцию – она передается воздушно-капельным путем. К счастью, пока со здоровьем названных выше звезд все в порядке.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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