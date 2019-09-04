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"Подкосило": Собчак сорвалась после скандала

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая резко ответила на слова недоброжелателей

Похоже, у Ксении Собчак сдали нервы. Она опубликовала в Instagram новый снимок и отрывки из высказываний подписчиков своей страницы. На фото она позирует, склонив голову в задумчивости.

"Я много лет живу в агрессивной среде, где многие меня люто ненавидят", – поделилась мыслями телеведущая. И добавив, что у нее "за эти годы чувствительность к абсолютно любой критике атрофировалась", призналась:

"Скажу честно, тут даже меня, защитившуюся давным-давно толстенной броней против людского г...на подкосило. Разум не побеждает. Побеждает ненависть и нежелание думать".

Она возмущена тем, что под фильмом в YouTube о произошедшем 15 лет назад в одной из школ Беслана, "который делался,чтобы люди помнили о величайшей трагедии нашей страны, которая обнаружила бесчеловечность не только террористов", появилось два основных вида комментариев. Поэтому посчитала важным ответить на них.

В соцсети ей написали, что "противно хайпиться на горе", а также, назвав "лживой", и не только (были высказывания и покрепче), пристыдили: "Позор тебе".

На этот раз многие защитили Ксению. Назвав ее "прекрасным журналистом, одним из лучших", они призвали "просто делать свое дело", а также "беречь свои нервы". И возмутились в адрес недоброжелателей: "Откуда столько грязи?", "Какой народ у нас в стране, аж страшно", "Люди откуда столько яда?!", "Какой ужас! Как можно писать такие гадости человеку. Люди, вы сошли с ума. В вас самих столько г...на и злости!!!".

Одним из первых поддержал Ксению бывший муж – актер Максим Виторган. "Ксюш, ты молодец! Эта работа – твоя гордость. И останется именно она. Пена осядет", – отметил он.  

Нашлись и те, кто объяснил телеведушей причину такого отношения к ней: "Нет у вас харизмы не тянет к вам. Да и провоцируете простой народ почем зря... поэтому многие Вас так не любят и пишут это" "За что Вас уважать? Где можно хайпануть – там Собчак", "Вас многие не любят, потому что у вас нет позиции, вы мечетесь, все выбираете, что и где вам выгоднее и преданы только попсе и иже с ними", "Причина такого отношения к твоим трудам– утрата доверия. Ты работаешь для тех, перед кем потеряла репутацию, подобная обратная связь очевидна", "Не Вы ли в это самое время называли детей " мелкими гаденышами"?".

Ранее сообщалось, что россияне обозлились на журналистку после того, как она выпустила фильм о трагедии в Беслане. 

Полина ДОРОЖКИНА
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