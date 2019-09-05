Жена раскрыла подробности состояния Гафта после слухов о параличе

Артист никак не может оправиться после тяжелой болезни

Народный артист РСФСР Валентин Гафт не идет на поправку. Врачи пока не собираются его выписывать из больницы, сообщила жена актера Ольга Остроумова.

Она отметила, что мужу не становится ни лучше, ни хуже. Он по-прежнему проходит реабилитацию после инсульта.

"Состояние такое же, стабильное", – рассказала Остроумова ТАСС.



Информация о том, что Валентина Иосифовича свалила тяжелая болезнь, появилась 7 августа. Сегодня, 5 сентября, СМИ напугали поклонников мэтра ухудшением его здоровья.

"Состояние актера остается тяжелым, его частично парализовало, кроме этого, у него возникли проблемы и потребовалась консультация главного уролога, возможно, ему потребуется хирургическая процедура", – передает Telegram-канал "112", однако в ответе Остроумовой ничего не говорилось о параличе.

Как пишет "Подмосковье сегодня", инсульт спровоцировал другие недуги. В частности, у артиста усугубилась болезнь Паркинсона.

Актер театра и кино, режиссер, поэт и писатель Валентин Гафт запомнился зрителям ролями в таких фильмах, как "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Гараж", "Чародеи" и многими другими работами, напоминает "URA.RU".

