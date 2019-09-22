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Розенбаум впервые показался после удаления опухоли

Розенбаум впервые показался после удаления опухоли
Александр Розенбаум. Фото: www.globallookpress.com
Певец резко ответил сплетникам

Александр Розенбаум раскрыл правду о своем здоровье после вестей об онкологии, которые муссировали СМИ.

Артист выступил накануне вечером в Петербурге. 68-летний Розенбаум выглядел бодрым и свежим, отмечает "Комсомольская правда". В беседе с журналистом издания, которая состоялась чуть позже, музыкант заявил, что он "нормальный человек из мяса и костей, который может заболеть". Он отметил, что никакой трагедии в недавней госпитализации он не видит. Относительно слухов о его страшном диагнозе Розенбаум сказал, что горестей ему желают те, кто его не любит.

"Такие есть. Но им обломается. По-любому",

- жестко прокомментировал певец недавние события.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Розенбаум попал в реанимацию. Позже с удвоенной силой начали распространяться сплетни о его раке – некоторые издания со ссылкой на источники в медицинских кругах писали, что звезде удалили злокачественную опухоль. В частности, об этом стало известно агентству "Москва". Сам артист известия о смертельной болезни не подтверждает.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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