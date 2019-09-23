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Друзь возвращается в "Что? Где? Когда?"

Скандал замяли: Друзь возвращается в
Александр Друзь. Кадр youtube.com
Отстранение самого знаменитого знатока оказалось недолгим

Александр Друзь вновь сядет за игровой стол на Первом канале.

На сайте телекомпании "Игра-ТВ" сообщается, что, поскольку игрок принес извинения, принято решение о его возвращении в Клуб. При этом в осенней серии магистр "Что? Где? Когда?" играть не будет – его место в команде отдали Инне Семеновой, напоминает "Федерал Пресс".

В феврале нынешнего года главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер заявил, что Друзь пытался подкупить его –  попросил сообщить ему готовые вопросы и правильные ответы, пообещав поделиться выигрышем. Сам Друзь заявил, что это Бер предложил ему мошенническую схему. После этого знатока отстранили от игр на неопределенный срок.

Валентина МАЙОРОВА
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