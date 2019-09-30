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Детей оставят без гроша: кому уйдут миллионы Захарова

Марк Захаров. Фото: www.globallookpress.com Марк Захаров. Фото: www.globallookpress.com Марк Захаров. Фото: www.globallookpress.com
Марк Захаров. Фото: www.globallookpress.com Марк Захаров. Фото: www.globallookpress.com Марк Захаров. Фото: www.globallookpress.com
Каким-то внебрачным детям не видать имущества известного режиссера - оно достанется только "принцессе Ленкома"

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Анатольевич Захаров скончался 29 сентября в возрасте 85 лет.

Единственная наследница режиссера – его 57-летняя дочь Александра Захарова. Актрису называют "принцессой "Ленкома", в этом театре она играет ведущие роли. 

"Александра – единственная наследница первой очереди, куда входят дети, родители и супруги... Супруга Марка Анатольевича скончалась, а других детей у него нет... все имущество режиссера по закону достанется Александре Марковне", 

приводит "СтарХит" слова адвоката Сергея Жорина. Юрист также добавил, что, когда актриса обратится к нотариусу, откроется наследственное дело, и через полгода она получит документы о вступлении в право собственности на имущество отца. И отметил:

"Если не будет споров каких-то. Если вдруг объявятся, к примеру, какие-то внебрачные дети, то в течение полугода они должны заявить о своих правах и дальше, если будет спор, нотариус направляет его в суд. Такие случаи, к сожалению, возникают очень часто и обычно это лжедети".

Квартира Марка Захарова находится на Тверской улице, в том же доме есть жилье и у Аллы Пугачевой. По оценкам риелторов, стоимость квартира там начинается стоит от 35 млн рублей.

Кроме того, у Марка Анатольевича есть дача в поселке Куркино. Загородный дом в этом живописном месте можно купить за 50 млн рублей. В собственность дочери режиссера также перейдут автомобиль "Тойота Land Cruiser" и денежные накопления отца.

Валентина МАЙОРОВА
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