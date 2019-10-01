Почерневшую от горя дочь держали под руку у гроба Захарова

Александру Захарову за глаза называют "принцессой Ленкома" - она занята в главных ролях большинства постановок. Теперь, после смерти отца-худрука, все может быть иначе. И, сидя у гроба, она, кажется, это поняла отчетливо

На прощании с Марком Захаровым его дочь Александра недвижимо сидела возле тела отца на протяжении всех четырех часов, пока длилась панихида. Сидела и молча смотрела в одну точку. В черной юбке и черной блузке, она и сама выглядела почерневшей от горя. Ее держали под руку, целовали, выражали соболезнования, а она была словно бы в полуобморочном состоянии.

Захарова пришла в "Ленком"в 1983 году, но, как позже сама жаловалась, в течение первых десяти лет работала в массовке и не получила от отца, художественного руководителя театра, ни одной главной роли. Карьерный взлет случился позже. И вот уже она Раневская в "Вишневом саде", Нина Заречная в "Чайке", Агафья Тихоновна в "Женитьбе"...

Но, как шепчутся за кулисами, Сашу Захарову может постичь судьба вдовы Олега Табакова Марины Зудиной. Спектакли с ее участием снимаются с репертуара МХТ имени Чехова, а новых ролей ей там не предлагают.

Но директор "Ленкома" Марк Варшавер пообещал, что дочь Захарова в качестве режиссера завершит работу над спектаклем "Капкан" -вольной сценической фантазии по мотивам сочинений Владимира Сорокина, сценарных разработок Марка Захарова и документальных источников. Марк Анатольевич при жизни 17 раз переписывал литературный материал, спектакль готов на 85 процентов. И намеченная на 2 декабря премьера состоится непременно.