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Убитая горем Ротару не сдержала эмоций после смерти партнера

Убитая горем Ротару сорвалась после смерти партнера
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Артистка опубликовала душераздирающее послание

Сегодня стало известно о смерти давнего друга Софии Ротару. Известный чешский певец Карел Гот не сумел победить рак. Артисту было 80 лет. Страшная новость потрясла "хуторянку" – в сторис Инстаграм она опубликовала своего рода слова прощания с ним.

Ротару написала, что память о друге останется в ее сердце на долгие годы.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"Спасибо за неповторимый дуэт, душевные встречи и совместные выступления. Светлая память, Друг мой!" – говорится в обращении.

Напомним, ранее Карел Готт признался, что ему поставили страшный диагноз – рак крови. К сожалению, медицина оказалась бессильна – певец умер в ночь на 2 октября в Праге.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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