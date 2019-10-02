Артистка опубликовала душераздирающее послание

Сегодня стало известно о смерти давнего друга Софии Ротару. Известный чешский певец Карел Гот не сумел победить рак. Артисту было 80 лет. Страшная новость потрясла "хуторянку" – в сторис Инстаграм она опубликовала своего рода слова прощания с ним.

Ротару написала, что память о друге останется в ее сердце на долгие годы.

"Спасибо за неповторимый дуэт, душевные встречи и совместные выступления. Светлая память, Друг мой!" – говорится в обращении.

Напомним, ранее Карел Готт признался, что ему поставили страшный диагноз – рак крови. К сожалению, медицина оказалась бессильна – певец умер в ночь на 2 октября в Праге.