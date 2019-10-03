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"Тая - это наше все": Мэр Киева подарил Повалий шикарную квартиру в центре

Таисия Повалий. Фото: Пресс-служба
Профессия артиста – это постоянные переезды, новые города, страны. Но Таисия Повалий признается: «Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна». Она обожает любимый Киев и о том, чтобы переехать куда-то никогда и в мыслях не содержала.

"Я никогда в жизни не хотела жить где-то, кроме как в Киеве, – улыбается Тая. – Впервые же попала сюда еще школьницей и сразу влюбилась. Я думала: "Как было бы здорово тут учиться, а потом работать, стать певицей!" Все так и случилось.

Повалий окончила киевский институт музыки имени Глиэра, потом работала в Киевском Государственном мюзик-холле – выступала на сцене в составе вокальной группы, а затем перешла на сольные концерты.

"С Киевом у меня связана и первая любовь, и вторая, и рождение сына, и все самые светлые моменты в жизни, – призналась артистка. – У меня тут есть любимые места – места силы. Например, Андреевский спуск, где есть какая-то магия. Недаром же тут жил Михаил Булгаков! А какие у нас парки, музеи, виды!"

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Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

Первое собственное жилье у Таисии Повалий было тоже в Киеве. "Вначале я жила в 17-метровой комнате-"гостинке" возле метро Святошин – мне дал ее в 1993 году глава района в благодарность за победу на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" – он там был руководителем украинской делегации, – вспоминает артистка. – Спустя несколько лет уже мэр Киева за все мои заслуги, за уровень и влияние на украинскую культуру, дал в том же районе в новостройке хорошую трехкомнатную квартиру в 77 "квадратов". А потом, когда я стала хорошо зарабатывать, купила сама себе дом в пригороде украинской столицы".

Народная артистка Украины собирает рушники, исполняет народные песни и всегда подчеркивает, что гордится родной культурой, языком: "У меня украинские корни. Мой дальний предок был правой рукой Богдана Хмельницкого (гетман Войска Запорожского, полководец, политический и государственный деятель, при котором в XVII веке Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев отсоединились от Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства. – Прим. ред.), поэтому переживаю за свою родину и желаю ей только мира и только добра!"

Феликс ГРОЗДАНОВ
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