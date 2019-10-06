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Богомолов рассказал о борьбе с женским началом

Богомолов рассказал о борьбе с женским началом
Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Режиссер хочет показать всем часть своей сути

На презентации собственной книги Константин Богомолов признался, что постоянно борется с женским началом.

По его словам, ему не хватило самовыражения в ГИТИСе и теперь постоянно хочет показать всем часть своей сути.

"У меня постоянно происходит вот эта борьба с женским началом, когда, конечно же, очень хочется показаться... Я не наигрался",

- цитирует Богомолова издание Teleprogramma.pro.

Он также добавил, что обычно люди сначала идут в актеры, а уже потом на режиссуру. По словам Богомолова, театр он использует для того, чтобы выживать и жить.

"Технологии театра помогают отстраивать жизнь определенным образом, взаимодействовать с людьми, общаться. Театр помогает жить.", - добавил режиссер.

Богомолов и Собчак поженились 13 сентября 2019 года. Торжество было признано одной из самых эпатажных свадеб отечественного шоу-бизнеса и больше напоминало перфоманс.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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