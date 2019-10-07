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Волочкова прошлась по холоду в микрошортах и подарке от любовника

Волочкова прошлась по холоду в микрошортах и подарке от любовника
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина призналась, что она морж

Балерина Анастасия Волочкова порадовала всех своих поклонников милой осенней фотографией: звезда бесстрашно показала голые ножки, а на плечо набросила полушубок из соболя.

"Последние деньки осени... На улице холодно, а в душе тепло и светло! Мне никогда не бывает холодно, когда я счастлива и любима. Мой добрый друг, подаривший мне шубку соболиную на днях, забыл, что я морж", - 

написала Анастасия на своей страничке в Instagram. 

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Комментарии к своему посту Волочкова предусмотрительно закрыла. Видимо, прекрасная балерина решила не портить себе настроение после недавнего скандала с Даной Борисовой.

Валентина МАЙОРОВА
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