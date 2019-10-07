Звезда сериала "Счастливы вместе" скрывает подробности происшествия

Наталья Бочкарева, которая внезапно исчезла после того, как появились сообщения о том, что ее задержали с наркотиками, нашлась и дала краткий комментарий журналистам.

Актриса рассказала РБК, что "чувствует себя хорошо" и пообещала, что вскоре раскроет подробности того, что же с ней случилось. Друг Бочкаревой, певец Андрей Ковалев добавил, что ему запрещено общаться со СМИ и давать какие-либо комментарии по поводу артистки.

"Вся эта ситуация с задержанием странная. Не было пока ни экспертиз, ни каких-либо официальных заявлений, так что говорить пока не о чем. Может быть, ее с кем-то перепутали", –

подчеркнул Ковалев.

При этом певец признал, что у Натальи были проблемы со здоровьем: высокая температура и частичная парализация лица.

В конце сентября появилась информация о том, что Наталья Бочкарева, ставшая известной после сериала "Счастливы вместе", была задержана сотрудниками ДПС, которые нашли у нее пакетик с наркотиками.







