Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Гузеева показала свои пельмешки

Гузеева показала свои пельмешки
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая "Давай поженимся" рассказала про свой отдых

Лариса Гузеева отправилась в Оренбург, в гости к своей крестной. Телеведущая знает толк в русских деликатесах и готова поделиться рецептами праздничного застолья со всеми желающими.

Звезда показала в сторис в Instagram аппетитные дымящиеся пельмени и похвасталась, что сейчас будет их есть.

В ролике видно, что пельмешки приготовлены с традиционным уральским размахом – они довольно крупные в отличие от более мелких "братьев" из европейской части России. В кадре мелькнула и бутылочка с горячительным напитком, с которым так вкусно есть пельмени, а также 2 маленькие стопочки, приготовленных, судя по всему, для актрисы и ее крестной.

Ранее поклонники раскритиковали Гузееву за странный наряд.

Фоторепортаж
Вцепилась в волосы, обматерила и разрыдалась: самые громкие скандалы с Гузеевой
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Ан-72 с россиянами разбился в Конго

Их имена и фамилии выясняются

Российским спортсменам подсказали выход из ситуации с WADA

Атлетам напомнили, что можно сменить гражданство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей