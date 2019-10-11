Ведущая "Давай поженимся" рассказала про свой отдых

Лариса Гузеева отправилась в Оренбург, в гости к своей крестной. Телеведущая знает толк в русских деликатесах и готова поделиться рецептами праздничного застолья со всеми желающими.

Звезда показала в сторис в Instagram аппетитные дымящиеся пельмени и похвасталась, что сейчас будет их есть.

В ролике видно, что пельмешки приготовлены с традиционным уральским размахом – они довольно крупные в отличие от более мелких "братьев" из европейской части России. В кадре мелькнула и бутылочка с горячительным напитком, с которым так вкусно есть пельмени, а также 2 маленькие стопочки, приготовленных, судя по всему, для актрисы и ее крестной.

Ранее поклонники раскритиковали Гузееву за странный наряд.