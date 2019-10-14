Перекрасившийся артист удивил прекрасным голосом

Прохор Шаляпин решил напомнить своим подписчикам, что он не только звезда светской хроники, но и талантливый певец.

На своей страничке в Instagram Прохор выложил отрывок своего выступления на Красной площади – на осеннем московском фестивале.

"Хороший голос! Жаль, что не на большой сцене. А то там все давно куплено, да и пенсионеры не дают молодым дорогу", "Прохор Вы бальзам на душу!!! Обожаю пойте больше!!! Особенно Русские народные!!!", "Прохор !!! Ты лучший!!! Голос шикарный , сам красавчик , жаль , что на телевидении песен твоих не слышно", –

написали расстроенные поклонники певца (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Вот и вынужден недавно перекрасившийся в блондина Шаляпин выступать на открытых площадках, а на большую эстраду дорогу он пока не проложил. В прохладный октябрьский день Прохор пытался согреться проверенным способом: на сцену он вышел в длинной роскошной шубе.

Ранее подруга певца Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась кадрами своей прогулки с Прохором по главной площади страны.