Обсуждаем парней и Киркорова: подруга сдала Баскова

Модель пустилась в откровения на фоне скандальных сплетен

Модель София Никитчук прокомментировала слухи о своем романе с артистом Николаем Басковым. По ее словам, знакомство произошло после конкурса "Мисс Россия" в 2015 году. Музыкант первым подошел к ней, и после этого завязалась дружба.

Никитчук рассказала, что может болтать с Басковым часами, так как он очень интересный собеседник. По ее мнению, певец быстро располагает к себе.

"Мы сплетничаем, обсуждаем девчонок, парней, эстраду. Даже Киркорова чуть-чуть обсуждали, но ничего плохого",

поделилась модель в интервью World Fashion Channel Russia. По ее словам, они просто друзья, а все разговоры, что у них роман – всего лишь сплетни.





София Никитчук стала обладательницей титула "Мисс Екатеринбург" в 2014 году. После этого к ней пришел успех: она стала сниматься в клипах звезд и стала узнаваемой персоной в мире шоу-бизнеса.