Обсуждаем парней и Киркорова: подруга сдала Баскова

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Модель София Никитчук прокомментировала слухи о своем романе с артистом Николаем Басковым. По ее словам, знакомство произошло после конкурса "Мисс Россия" в 2015 году. Музыкант первым подошел к ней, и после этого завязалась дружба.
Никитчук рассказала, что может болтать с Басковым часами, так как он очень интересный собеседник. По ее мнению, певец быстро располагает к себе.
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