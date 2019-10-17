Звезда показала свои стройные ноги

Модель Ирина Шейк появилась в стильном черном образе на открытии модного бутика в Нью-Йорке. Для вечеринки Шейк выбрала черное платье по фигуре с высоким воротом-хомутом. Изюминку наряду придавал глубокий разрез на юбке, обнажающий стройные ноги модели.

Талию звезда подчеркнула кожаным ремнем с ажурной металлической пряжкой, а шею украсила внушительной серебряной цепочкой. Лодочки и элегантную сумочку она тоже подобрала черного цвета.

Комментарии на странице Ирины в Instagram буквально взорвались от комплиментов как российских, так и зарубежных подписчиков:

"Самая красивая женщина в мире", "Идеальная фигура", "Просто великолепная", "Королева", "Единственное фото в ИГ, после которого захотелось похудеть", "Ирина Ногошейк".

Напомним, что недавно российская модель приковала к себе внимание публики на Неделе моды в Милане. Она эффектно прошла по подиуму в красном наряде.