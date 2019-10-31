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Племянница Ротару в чулках обнажила бедра

Фото:instagram.com/sonyakayofficial/
Юная певица похвасталась изгибами тела

Соня Кай, родственница Софии Ротару, продолжает удивлять интернет-пользователей своими необычными и дерзкими образами. На этот раз артистка предстала в черном боди с горлом и чулках, которые украшали золотые вставки, напоминающие доспехи.

"Не давай проблемам давать себе слабину! Будь уверенным и никогда не останавливайся!"

– подписала кадр Кай, на котором позирует, словно робот.

Подписчики племянницы Ротару пришли в полный восторг от такого сексуального и футуристического образа, который она дополнила золотыми перчатками. Многие фанаты не нашли слов от такой красоты и прокомментировали снимок смайликами в виде сердечек.

"Настоящая женщина-рыцарь, такая змея задушит", "Очень красивая", "Богиня!", "Красавица", "Ого!", "Космическая девушка", "Наркотик", – отметили поклонники певицы.

Кай уже не раз будоражила фантазию интернет-пользователей. Она то примет провокационную позу в костюме кошечки, то без нижнего белья соблазнит изгибами тела, а то и вовсе выйдет на улицу в трусах.  

Полина ИВАНОВА
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