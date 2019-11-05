Любовника Лободы застукали с порнозвездой

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Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн, которому приписывают роман с певицей Светланой Лободой, был замечен с 24-летней порноактрисой Шарлоттой Сартр.
Пара попала в объективы папарацци в Нью-Йорке – они прогуливались, держась за руки, сообщает немецкое издание Stern. Фотография Линдеманна и Сартр появилась в группе "Rammstein | Энциклопедия" ВКонтакте.
В комментариях отметили, что Шарлотта Сартр, известная в порноиндустрии, сейчас замужем. А также добавили: девушка ранее писала в Instagram о совместной работе с Линдеманном. Ее голос был записан для вступления к клипу на песню Knebel.
Ранее Тилль Линдеманн был замечен на совместной фотографии со Светланой Лободой во время празднования дня рождения певицы. Напомним, что слухи о романе артистов ходят уже не первый год, однако до сих пор остаются неподтвержденными.
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