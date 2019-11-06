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Алсу разоткровенничалась о Малахове

Первому дала: Алсу разоткровенничалась о Малахове
Алсу. Фото: www.globallookpress.com
Звезда рассказала об отношениях с ведущим скандальной программы "Прямой эфир"

Певица Алсу призналась своим поклонникам, кто был первым журналистом, взявшим у нее интервью в самом начале ее музыкальной карьеры.

"Вспомнила, что мое самое первое интервью в далеком 99м было именно с Андреем для передачи "Доброе Утро"! Время, остановись!" - 

написала Алсу на своей страничке в Instagram.

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Публикация от ALSOU (@alsou_a)

Поклонники забросали артистку изысканными комплиментами:

"Алсу вы прекрасны . И время прошло мимо вас ))", "А за то Ни чуть не изменились", "В 99, а вы все молодеете )))", "Алсу, одна на свете такая!", "Алсу, вас годы не берут, все также молоды и красивы!", "Вам время не вредит, Вы с годами все краше".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Ранее Малахова сняли со звездой "Орла и решки". Фото послужило поводом для грязных намеков от пользователей.

Валентина МАЙОРОВА

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