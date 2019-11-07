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Племянница Ротару в купальнике растянулась у бассейна

Племянница Ротару в купальнике растянулась у бассейна
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Чувственный и откровенный наряд подчеркнул прелести певицы

Начинающая звезда Соня Кай поделилась с поклонниками очередной эпатажной фотографией. Артистка показала новое фото в весьма причудливом образе: надев яркий купальник племянница Ротару эффектно выгнулась у кромки бассейна.

"Каждую ночь, прежде чем заснуть, представляйте себе свой идеальный завтрашний день. Вы увидите, во многом так и будет", –

написала девушка на своей страничке в Instagram.

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Публикация от Sonya Kay (@sonyakayofficial)

Юная красотка привыкла удивлять свою публику чувственными образами. Ранее она сфотографировалась в чулках-доспехах и присела на корточки в микрошортиках.

Родственница знаменитой певицы стала заниматься музыкой, как и ее знаменитая тезка. Соня выступает на Украине и блистает в социальных сетях: на ее страничке можно найти фотографии в сексуальном белье, купальниках и откровенных боди. 

Валентина МАЙОРОВА

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