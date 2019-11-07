Певица каждый раз находит новый способ, как завести поклонников пикантным снимком

Завершающийся 2019-й год стал для украинской певицы Анастасии Каменских по-настоящему ярким. Артистка вышла замуж за Потапа (настоящее имя Алексей Потапенко) и выпустила провокационный клип Elefante. В ролике знаменитость примерила черное кожаное боди, чем возбудила мужскую половину планеты, а главный герой с хоботом слона на носу – смутил женскую. Впрочем, звезда всегда умела эпатировать публику.

Сколько лет ведет артистка Инстаграм, столько же и публикует откровенные кадры. Каменских, которая упорно шла за фигурой мечты, мотивирует других девушек заниматься спортом, а у мужчин вызывает учащенное сердцебиение, демонстрируя обнаженные изгибы тела. Чаще всего звезда, и в одежде излучающая сексуальность, позирует на снимках в одном белье, например, черном. Однако одними трусиками и лифчиками певица не ограничивается – она добавляет образу чувственности с помощью яркого макияжа.

Анастасия часто путешествует. В жарких странах знаменитость только и успевает менять бикини, каждый ее купальник – серебряного, черного или желтого цвета – меньше и ярче предыдущего. Низ от бикини в виде стрингов – излюбленная деталь красотки. При этом жена Потапа всегда выбирает оригинальные позы: то артистка ляжет на пол, то сделает па, то изогнется у бассейна.

Порой Каменских интригует и сбрасывает с плеча петельку сорочки, которая обнажает пышную грудь. Звезда любит и пофлиртовать с фанатами через камеру и с легкостью может сексуально высунуть язык.

Реже, но такие фото тоже можно найти в соцсети артистки, она делится с подписчиками кадрами на грани. Так, однажды Каменских дала понять, что спит голышом. Снимок, на котором видна верхняя часть "пятой точки" певицы произвел эффект взорвавшейся бомбы.