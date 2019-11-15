Фигура звезды засветилась в разбитом зеркале

Модель Ирина Шейк снова поразила своих подписчиков нестандартным постом в Instagram. На фотографии сквозь прозрачную кофту звезды и такой же прозрачный бюстгальтер можно разглядеть соблазнительную грудь Ирины и просвечивающие соски. Шейк фотографирует себя в разбитое зеркало, что и привлекло наибольшее внимание подписчиков:

"Разбиваешь не только сердца , но и зеркала! Одним лишь взглядом", "Вот она! Любовь моей жизни!", "Ира... воообще не суеверная", "Красивая", "Ира, ты же знаешь, это плохая примета в разбитое зеркало смотреть", "Криштиану плачет", "Даже зеркало треснуло от такой красоты",

– прокомментировали пользователи снимок Шейк.

Ранее русская супермодель снялась для популярного журнала. На большинстве кадров Ирина позирует без лифчика, в прозрачных нарядах и платьях с глубокими декольте.