Интимные откровения светской львицы завели поклонников

Светлана Бондарчук поделилась в соцсети горячими кадрами. На них бывшая Бондарчука в бикини, украшенном пайетками, прижалась спиной к избраннику. Пышные округлости чуть не выпадают из лифчика, и мужчина не может оторвать от них глаз.

"Размер имеет значение?" – иронично спросила светская львица под фото.

Мнения подписчиков разделились. Пока одни спорили, другие восхищались парой и чувством юмора экс-супруги известного режиссера и ее возлюбленного: "Когда такой размер, как у Вас, то не имеет... очень засмотрительный размер", "С каждым кадром размер все больше, взгляд удивленнее", "Такими красавицами можно зажать между весьма не плохой размер!", "В груди имеет значение форма, упругость и эластичность кожи", "Ну какая Вы классная", "Красавчики.. С идеальным размером", "Шикарные", "Идеальные", "Приколисты", "Смешные".

Высказались и недовольные. "Взрослая женщина! Ужас!!!", "Жуть", – возмутились такие, а одна дама отметила: "Как всегда грустные глаза и, конечно же, очень, очень глупо выкладывать такие фото. Федору с Паулиной такое и в голову не придет демонстрировать", имея в виду бывшего мужа Сетланы Федора Бондарчука и его молодую супругу, которее не так давно сыграли свадьбу.

Ранее Светлана Бондарчук в прозрачном наряде из блестящей сеточки показала голую грудь и темные стринги, а также похвалилась стройной фигурой.