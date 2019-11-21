Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Бывшая Бондарчука открыла бюст перед любовником

Бывшая Бондарчука вывалила бюст перед любовником
Светлана Бондарчук. Фото: www.globallookpress.com
Интимные откровения светской львицы завели поклонников

Светлана Бондарчук поделилась в соцсети горячими кадрами. На них бывшая Бондарчука в бикини, украшенном пайетками, прижалась спиной к избраннику. Пышные округлости чуть не выпадают из лифчика, и мужчина не может оторвать от них глаз.

"Размер имеет значение?" – иронично спросила светская львица под фото.

Мнения подписчиков разделились. Пока одни спорили, другие восхищались парой и чувством юмора экс-супруги известного режиссера и ее возлюбленного: "Когда такой размер, как у Вас, то не имеет... очень засмотрительный размер", "С каждым кадром размер все больше, взгляд удивленнее", "Такими красавицами можно зажать между весьма не плохой размер!", "В груди имеет значение форма, упругость и эластичность кожи", "Ну какая Вы классная", "Красавчики.. С идеальным размером", "Шикарные", "Идеальные", "Приколисты", "Смешные".

Высказались и недовольные. "Взрослая женщина! Ужас!!!", "Жуть", – возмутились такие, а одна дама отметила:  "Как всегда грустные глаза и, конечно же, очень, очень глупо выкладывать такие фото. Федору с Паулиной такое и в голову не придет демонстрировать", имея в виду бывшего мужа Сетланы Федора Бондарчука и его молодую супругу, которее не так давно сыграли свадьбу.

Ранее Светлана Бондарчук в прозрачном наряде из блестящей сеточки показала голую грудь и темные стринги, а также похвалилась стройной фигурой.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россиян ожидает беспредельное повышение тарифов ЖКХ

Кварплата вырастет с 1 июля 2020 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей