Балерина показала необычную процедуру

Анастасия Волочкова делала свои знаменитые шпагаты на пляже, на яхте, в спортзале, но на этот раз звезда превзошла саму себя. Прекрасная балерина, к ногам которой мужчины кидают охапки белых роз, присела в поперечном шпагате, с ног до головы обмазавшись грязью.

На своей страничке в Instagram Анастасия пояснила, что грязь эта – целебная:

"Кроме лечебной грязи, подаренной мне... никакая другая грязь ко мне не прилипает. А лишь остается в руках тех, кто пытается ее в меня бросить или облить ею".



Подписчики Волочковой были просто потрясены:

"Чуть сердце от испуга не остановилось", "из за неожиданного фото такого и заикой можно остаться", "Настя вы что совсем из ума выжили???", "сколько надо выпить, чтоб такое выложить?????", "Кошмар на улице Вязов и разрыв сердца", "Ох ты ж мать честная!! На дай бог такое ночью приснится!!!"

Самые преданные фанаты высоко оценили искрометное чувство юмора Анастасии:

"Ну Волочкова , ну умеешь же ты настроение поднять", "Настя-Ниндзя", "ржу не могу", "прикольное фото", "Здорово! Красиво!)) И очень необычно и оригинально!)", "Анастасия, ты наш клоун!!!! Так держать!!!".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены. Ранее артистка поделилась в Сети фрагментами своего нового шоу.