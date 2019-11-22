Изумительное преображение артистки было вызвано печальными причинами

Любовь Успенская своим примером доказывает, что оставаться красивой и желанной можно в любом возрасте. За последний год звезда похудела на 10 кг, и, конечно, всех интересует, как она добилась такого результата.

Артистка раскрыла "Вечерней Москве" секрет своего преображения:

"Я пережила жуткий год после аварии моей дочери. И это единственная причина, почему я похудела. Я никому не советую худеть таким путем – через переживания и нервы".

Певица объяснила, что из-за стресса не могла ничего есть, однако сейчас все трудности остались позади, и Любовь радостно готовится к новогодним праздникам.

Звезда считает, что для того, чтобы оставаться в хорошей форме и не толстеть, нужно просто не есть после 19 часов и не пить спиртного.

"Я сейчас совсем не пью алкоголь. Эффект колоссальный", -

призналась Успенская.

Королева шансона кокетливо добавила, что не может позволить себе поправиться даже на полкилограмма:

"У меня наряды впритык".

Певица любит откровенные сценические костюмы, и поклонники бурно обсуждают их, без устали осыпая свою Любу-Любоньку комплиментами.