Экс-солистка "ВИА Гры" показала пышную грудь

Анна Седокова побывала на одном из светских мероприятий в провокационном наряде. Пышную грудь артистки поддерживал черный лифчик, в высоком разрезе длинной юбки мелькали стройные ноги. В таком виде певица снялась и у новогодней елки.

Затем артистка вышла на сцену, где исполнила одну из своих песен. После этого она присела за стол и, выставив голую ногу, посылала воздушные поцелуи, размахивая горящим бенгальским огнем.

Поклонники не смогли по достоинству оценить откровенный наряд артистки, так как эти ролики звезды помещены в Инстаграм-историях, где нет возможности прокомментировать.

Ранее Анна Седокова показала грудь в декольте и оголилась в постели.