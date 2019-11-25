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Седокова покрасовалась в лифчике и юбке с разрезом до бедра

Седокова покрасовалась в лифчике и юбке с разрезом до бедра
Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка "ВИА Гры" показала пышную грудь

Анна Седокова побывала на одном из светских мероприятий в провокационном наряде. Пышную грудь артистки поддерживал черный лифчик, в высоком разрезе длинной юбки мелькали стройные ноги. В таком виде певица снялась и у новогодней елки.

Фото: https://www.instagram.com/annasedokova/

Затем артистка вышла на сцену, где исполнила одну из своих песен. После этого она присела за стол и, выставив голую ногу, посылала воздушные поцелуи, размахивая горящим бенгальским огнем.  

Анна Седокова. Фото: https://www.instagram.com/annasedokova

Поклонники не смогли по достоинству оценить откровенный наряд артистки, так как эти ролики звезды помещены в Инстаграм-историях, где нет возможности прокомментировать.

Ранее Анна Седокова показала грудь в декольте и оголилась в постели.

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Полина ДОРОЖКИНА

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