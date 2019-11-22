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Седокова в корсете похвасталась пышным бюстом

Седокова в корсете похвасталась пышным бюстом
Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда покрутила формами на камеру перед мужчинами

Анна Седокова порадовала поклонников новым прочтением дресс-кода "белый верх – темный низ". В сторис в Instagram певица предстала перед фанатами, одетая только в белоснежный корсет и черные прозрачные колготки в горошек. Вероятно, знаменитость снимается в новом проекте, в котором ее поддерживают любовник и стилист. 

Все желающие смогли разглядеть пышный бюст звезды, подчеркнутый роскошным атласным бельем. 

Внимательные зрители разглядят на видео молодого возлюбленного Анны – баскетболиста Яниса Тимма. Недавно артистка рассекретила свою новую любовь, и парочка частенько появляется вместе на съемках и официальных мероприятиях. 

Сегодня певица представила свой новый альбом, а ранее призналась, что по ночам спит очень мало.


Валентина МАЙОРОВА

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