Звезда покрутила формами на камеру перед мужчинами

Анна Седокова порадовала поклонников новым прочтением дресс-кода "белый верх – темный низ". В сторис в Instagram певица предстала перед фанатами, одетая только в белоснежный корсет и черные прозрачные колготки в горошек. Вероятно, знаменитость снимается в новом проекте, в котором ее поддерживают любовник и стилист.

Все желающие смогли разглядеть пышный бюст звезды, подчеркнутый роскошным атласным бельем.

Внимательные зрители разглядят на видео молодого возлюбленного Анны – баскетболиста Яниса Тимма. Недавно артистка рассекретила свою новую любовь, и парочка частенько появляется вместе на съемках и официальных мероприятиях.

Сегодня певица представила свой новый альбом, а ранее призналась, что по ночам спит очень мало.



