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Борисов раскрыл подробности скандала с Малаховым

Борисов раскрыл подробности скандала с Малаховым
Дмитрий Борисов и Андрей Малахов. Фото: instagram.com/ddborisov
Телеведущий надеется, что со временем отношения коллег наладятся

Ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов рассказал о своих отношениях с Андреем Малаховым, который два года назад перешел на другой телеканал. Борисов заявил: он уговаривал коллегу остаться и не знал, что его назначат новым ведущим.

"Я сделал все, чтобы Андрей не уходил, предпринял все возможное. Я понимал, что мне доверили вести самое популярное шоу в стране",

цитирует его слова, сказанные в эфире "Вечернего шоу Аллы Довлатовой", Teleprogramma.pro. Он также добавил, что смена ведущего не повлияла на отношения коллег: "Я многое читал и слушал, что говорит Андрей. Есть человеческие моменты, которых мы, к сожалению, не можем избежать. Время лечит. Я зла на него не держу".

Ранее Андрей Малахов в интервью "Осторожно, Собчак!" на YouTube признался, что обижен на Борисова. Однако не потому, что Дмитрий занял его место, а потому, что он не сказал Андрею об этом лично.

Также Дмитрий Борисов подчеркнул, что не собирается уходить с Первого канала и опроверг слухи о том, что его заменит Ксения Собчак.

Карина СИРАЗОВА

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