Десятки миллионов поклонников пришли в восторг от певицы

Настя Каменских поделилась радостью: клип на ее песню "Попа как у Ким" набрал более 50 млн просмотров в Сети. Певица поблагодарила поклонников и выложила короткий ролик с лучшими фрагментами клипа. Все желающие вновь могли полюбоваться упругими ягодицами Насти в разных ракурсах и нарядах: блестящих шортиках, белых трусиках и черных стрингах.

"Попка супер", "Песня про...до чего допелись?", "Высокоинтеллектуальное", "Класс", "Лучшая из лучших!!!!", "Клип бомба", "Там только моих просмотров 1.000.000", "Тупизм меряться жопами и петь про это", "бред сумасшедшего", –

разброс комментариев на страничке артистки в Instagram поражает воображение.

Ранее Каменских появилась перед зрителями в суперкоротком розовом латексном наряде.