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Каменских похвасталась своим огромным задом

Каменских похвасталась своим огромным задом
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux_daily/
Десятки миллионов поклонников пришли в восторг от певицы

Настя Каменских поделилась радостью: клип на ее песню "Попа как у Ким" набрал более 50 млн просмотров в Сети. Певица поблагодарила поклонников и выложила короткий ролик с лучшими фрагментами клипа. Все желающие вновь могли полюбоваться упругими ягодицами Насти в разных ракурсах и нарядах: блестящих шортиках, белых трусиках и черных стрингах.

"Попка супер", "Песня про...до чего допелись?", "Высокоинтеллектуальное",  "Класс", "Лучшая из лучших!!!!", "Клип бомба", "Там только моих просмотров 1.000.000", "Тупизм меряться жопами и петь про это", "бред сумасшедшего", –

разброс комментариев на страничке артистки в Instagram поражает воображение.

Ранее Каменских появилась перед зрителями в суперкоротком розовом латексном наряде.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Пошлятина-ничего из прошлого не осталось!!!! Ни песен да и ролики примитив для девченок из Урюпинска!!!!
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