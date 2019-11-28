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Каменских надела странный наряд

"Прокладка на личике": Каменских потрясла странным нарядом
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Звезда потрясла поклонников откровенным нарядом

Настоящий фурор произвела Настя Каменских на вечеринке "Ночь химер" в Киеве. Знойная певица надела экстравагантный черный наряд, длинный прозрачный шлейф которого был прикреплен прямо к боди. Завершила образ необычная маска.

Каменских получила награду в номинации "Молниеносный успех года" и, не обращая внимания на публику, страстно расцеловалась со своим супругом рэпером Потапом (Алексеем Потапенко), сообщает cosmo.ru.

Фотографию в необычном платье Настя разместила на своей страничке в Instagram, однако не всем ее поклонникам понравился готичный имидж их любимой певицы.

"На фильм ужасов сойдет , не в обиду родная", "Если честно, очень смешно", "Не ну прокладка эта на личике", -

подписчики не смогли скрыть своего разочарования.

Однако большинство считает, что красоту Насти ничем нельзя испортить, поэтому новое фото уже получило больше 80 тыс. отметок "Нравится". Ранее Каменских похвасталась, что ее клип на песню "Попа как у Ким" набрал свыше 50 млн просмотров в Сети.

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Валентина МАЙОРОВА

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