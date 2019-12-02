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Глюкозу с вывалившимся бюстом подняли на смех

"Древняя стала": Глюкозу с вывалившимся бюстом подняли на смех
Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic
Откровенные фотографии звезды собрали противоречивые отклики

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, радует своих поклонников не только приятными песнями, но и вызывающе откровенными нарядами. Мать двух очаровательных дочек поделилась в Сети пляжным фото в весьма откровенном черном купальнике, позволившем рассмотреть пышный бюст Натальи. Красная помада, соломенная шляпка, дерзкий взгляд и нежный загар добавили образу романтическую нотку.

Яркие фото звезды не понравились ее подписчикам: 

"Древняя ты уже стала...", "Неудачный выбор купальника", "Вечно..полуголаяя..Мож,хто залезит))))))", "Сегодня хоть трусы удосужилась надеть".

Однако нашлись и такие, кто написал привычные восторженные отзывы:

"Эту красоту трудно описать Красивая... этого слова точно не достаточно!!!", "Как всегда очаровашка)", "Наташа, еще давай! Красотуля!".  

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены. Ранее поклонники раскритиковали певицу за грязные ягодицы. 

Валентина МАЙОРОВА

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