Откровенные фотографии звезды собрали противоречивые отклики

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, радует своих поклонников не только приятными песнями, но и вызывающе откровенными нарядами. Мать двух очаровательных дочек поделилась в Сети пляжным фото в весьма откровенном черном купальнике, позволившем рассмотреть пышный бюст Натальи. Красная помада, соломенная шляпка, дерзкий взгляд и нежный загар добавили образу романтическую нотку.

Яркие фото звезды не понравились ее подписчикам:

"Древняя ты уже стала...", "Неудачный выбор купальника", "Вечно..полуголаяя..Мож,хто залезит))))))", "Сегодня хоть трусы удосужилась надеть".

Однако нашлись и такие, кто написал привычные восторженные отзывы:

"Эту красоту трудно описать Красивая... этого слова точно не достаточно!!!", "Как всегда очаровашка)", "Наташа, еще давай! Красотуля!".



Орфография и пунктуация оригиналов сохранены. Ранее поклонники раскритиковали певицу за грязные ягодицы.

