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Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, радует своих поклонников не только приятными песнями, но и вызывающе откровенными нарядами. Мать двух очаровательных дочек поделилась в Сети пляжным фото в весьма откровенном черном купальнике, позволившем рассмотреть пышный бюст Натальи. Красная помада, соломенная шляпка, дерзкий взгляд и нежный загар добавили образу романтическую нотку.
Яркие фото звезды не понравились ее подписчикам:
"Древняя ты уже стала...", "Неудачный выбор купальника", "Вечно..полуголаяя..Мож,хто залезит))))))", "Сегодня хоть трусы удосужилась надеть".
Однако нашлись и такие, кто написал привычные восторженные отзывы:
"Эту красоту трудно описать Красивая... этого
слова точно не достаточно!!!", "Как всегда очаровашка)",
"Наташа, еще давай! Красотуля!".
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены. Ранее поклонники раскритиковали певицу за грязные ягодицы.
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