Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Елена Летучая продолжает радовать поклонников жаркими фотографиями с Мальдивских островов. На новом снимке в Instargam телеведущая, в купальнике телесного цвета, сидит на фоне лазурной воды, закрыв глаза руками.
"Раз, Два, Три, Четыре, Пять... я иду искать", – подписала снимок Летучая. Однако необычный пост оценили не все подписчики Елены:
"Нарциссизм не то качество, которое надо выставлять напоказ", "Это в прятки играть? Больше похожа на аутистку", "Часто вижу голую женщину на горизонте, подхожу ближе, а это купальник телесного цвета", "Сколько годиков?".
Поклонники телеведущей не согласились с предыдущими комментариями и засыпали звезду комплиментами, отметив ее стройную фигуру:
"На этом фото роскошно все", "Красотка", "Хорошенькая", "Какая фигурка", "Это мы должны тебя искать, богиня!".
Ранее Елена Летучая опубликовала снимок в откровенном белом купальнике, продемонстрировав свое загорело тело.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Американцы не оставили надежд на полную заморозку проекта