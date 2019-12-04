Звезда снялась в "голом" бикини

Елена Летучая продолжает радовать поклонников жаркими фотографиями с Мальдивских островов. На новом снимке в Instargam телеведущая, в купальнике телесного цвета, сидит на фоне лазурной воды, закрыв глаза руками.

"Раз, Два, Три, Четыре, Пять... я иду искать", – подписала снимок Летучая. Однако необычный пост оценили не все подписчики Елены:

"Нарциссизм не то качество, которое надо выставлять напоказ", "Это в прятки играть? Больше похожа на аутистку", "Часто вижу голую женщину на горизонте, подхожу ближе, а это купальник телесного цвета", "Сколько годиков?".

Поклонники телеведущей не согласились с предыдущими комментариями и засыпали звезду комплиментами, отметив ее стройную фигуру:

"На этом фото роскошно все", "Красотка", "Хорошенькая", "Какая фигурка", "Это мы должны тебя искать, богиня!".

Ранее Елена Летучая опубликовала снимок в откровенном белом купальнике, продемонстрировав свое загорело тело.