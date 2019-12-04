Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Роза Сябитова считает, что мужчина-бабник просто не может жить без успеха у женщин – именно это двигает его вперед. Однако жить с таким супругом – сущее наказание для женщины, а изменить его практически невозможно.
"Выключите двигатель – и вы получите живой муляж, или человека без крыльев.
И первая, кто от него откажется, это вы. Не думаю, что вам будет нужен "обрезанный" мужчина", -
написала Сябитова на своей страничке в Instagram.
Свое высказывание самая популярная сваха страны проиллюстрировала снимком, на котором она запечатлена с бывшим мужем – продюсером Юрием Андреевым. Выбор фотографии вызвал недоумение у подписчиков Сябитовой.
"Это тот что зубы ей выбил", "Да .Она за это его у себя на страничке выставила .Любит его ,наверное ,до сих пор", "Мама с сыном!", "А мужчина на фото бабник?", "Это паразит в жизни", "Закройте эту дверь с этой фотографией.Прошлое пусть будет в прошлом", –
посоветовали Розе комментаторы.
Продюсер Юрий Андреев был вторым мужем Сябитовой. Экс-супруг не любит вспоминать о своем браке с телесвахой. Пара рассталась в 2011 г., а в сентябре прошлого года Андреев женился во второй раз. Роза пока находится в поиске своей идеальной второй половинки, однако, по слухам, не страдает от одиночества.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Американцы не оставили надежд на полную заморозку проекта