Ведущая "Давай поженимся" задумалась над интересной проблемой

Роза Сябитова считает, что мужчина-бабник просто не может жить без успеха у женщин – именно это двигает его вперед. Однако жить с таким супругом – сущее наказание для женщины, а изменить его практически невозможно.

"Выключите двигатель – и вы получите живой муляж, или человека без крыльев.

И первая, кто от него откажется, это вы. Не думаю, что вам будет нужен "обрезанный" мужчина", -

написала Сябитова на своей страничке в Instagram.

Свое высказывание самая популярная сваха страны проиллюстрировала снимком, на котором она запечатлена с бывшим мужем – продюсером Юрием Андреевым. Выбор фотографии вызвал недоумение у подписчиков Сябитовой.

"Это тот что зубы ей выбил", "Да .Она за это его у себя на страничке выставила .Любит его ,наверное ,до сих пор", "Мама с сыном!", "А мужчина на фото бабник?", "Это паразит в жизни", "Закройте эту дверь с этой фотографией.Прошлое пусть будет в прошлом", –

посоветовали Розе комментаторы.

Продюсер Юрий Андреев был вторым мужем Сябитовой. Экс-супруг не любит вспоминать о своем браке с телесвахой. Пара рассталась в 2011 г., а в сентябре прошлого года Андреев женился во второй раз. Роза пока находится в поиске своей идеальной второй половинки, однако, по слухам, не страдает от одиночества.