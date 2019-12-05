Ведущая "Давай поженимся" откровенно высказалась о разборчивых женихах

Лариса Гузеева знает толк в сердечных делах: в последнем выпуске программы "Давай поженимся" актриса решительно заявила, что девушке не нужно сразу заниматься сексом с мужчиной, угостившим ее.

Жених по имени Борис в телешоу пожаловался, что избранница, которую он пригласил на ужин, отказалась идти с ним в постель, хотя внимательный мужчина угостил ее форелью.

"Ну, знаешь, давать за форель на первом свидании тоже..." -

выдала шокированная Гузеева.

В Сети мнение телеведущей поддержали:

"Думал прям все на него накинутся, на такого мачо)) за форель)))", "ага, а он бы ее кинул после этого 100% использовав, молодец, та женщина", "Она должна забыть о себе, о своей жизни и ему сразу прям все блага. Я бы его послала после первой запятой".



По мнению телеведущей, спутнице надо предложить хотя бы 2 форели и жбан пива. А вот ее коллега Роза Сябитова разделяет возмущение Бориса и критикует не в меру разборчивых женщин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что программу "Давай поженимся" скоро закроют.