Экс-участница "Дома-2" раскрыла секрет своей интимной жизни

Российская порноактриса Елена Беркова рассказала о потайном шкафе в гардеробной своей новой квартиры, где она прячет секс-игрушки.

Общая площадь квартиры – порядка 130 квадратных метров, в ней пять комнат. На обустройство жилья Беркова и ее супруг Александр Путинцев потратили 2 миллиона рублей, делится звезда.

"Спальня – здесь можно продемонстрировать чувства исключительно любимому мужчине. Открою тайну: внутри гардероба есть скрытый шкафчик с замком, там прячу игрушки для взрослых",

– рассказала Беркова о любимых местах в новой квартире изданию StarHit.

В 2000-е годы Елена Беркова получила известность благодаря съемкам в порнофильмах, а также участию в телешоу "Дом-2". Затем девушка попробовала себя в роли певицы и телеведущей. Сейчас у Берковой есть собственный секс-шоп.