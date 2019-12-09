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Российская порноактриса Елена Беркова рассказала о потайном шкафе в гардеробной своей новой квартиры, где она прячет секс-игрушки.
Общая площадь квартиры – порядка 130 квадратных метров, в ней пять комнат. На обустройство жилья Беркова и ее супруг Александр Путинцев потратили 2 миллиона рублей, делится звезда.
"Спальня – здесь можно продемонстрировать чувства исключительно любимому мужчине. Открою тайну: внутри гардероба есть скрытый шкафчик с замком, там прячу игрушки для взрослых",
– рассказала Беркова о любимых местах в новой квартире изданию StarHit.
В 2000-е годы Елена Беркова получила известность благодаря съемкам в порнофильмах, а также участию в телешоу "Дом-2". Затем девушка попробовала себя в роли певицы и телеведущей. Сейчас у Берковой есть собственный секс-шоп.
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