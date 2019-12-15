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Лариса Гузеева прогулялась по предновогодней Москве и сделала неожиданное признание.
Артистка поделилась в своем Инстаграм кадрами гуляний, которые уже начались в городе. Гузеева прошлась по центру столицы, сетуя на то, что в детстве у нее такого праздника не было. Внимание подписчиков эпатажной звезды привлекла шубка Ларисы, которая, по мнению дам, была ей к лицу. Однако на комплименты актриса и ведущая отмела, рассказав, что роскошный наряд – старый.
"Какая уютная шуба какая ВЫ классная в этой шубе", – написала одна из поклонниц.
"Шубке лет 100", – парировала Гузеева.
Комментаторы в правдивости слов артистки усомнились: "Не могу поверить, что вы донашиваете за прабабушкой".
Ранее Гузеева заявила, что скатилась на дно, назвав себя "свининой-монадой".
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