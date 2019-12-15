Ведущая "Давай поженимся" надела старые вещи на праздник

Лариса Гузеева прогулялась по предновогодней Москве и сделала неожиданное признание.

Артистка поделилась в своем Инстаграм кадрами гуляний, которые уже начались в городе. Гузеева прошлась по центру столицы, сетуя на то, что в детстве у нее такого праздника не было. Внимание подписчиков эпатажной звезды привлекла шубка Ларисы, которая, по мнению дам, была ей к лицу. Однако на комплименты актриса и ведущая отмела, рассказав, что роскошный наряд – старый.

"Какая уютная шуба какая ВЫ классная в этой шубе", – написала одна из поклонниц.

"Шубке лет 100", – парировала Гузеева.

Комментаторы в правдивости слов артистки усомнились: "Не могу поверить, что вы донашиваете за прабабушкой".

Ранее Гузеева заявила, что скатилась на дно, назвав себя "свининой-монадой".