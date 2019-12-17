Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Красавица Настя Каменских удивила своих поклонников новым имиджем. Артистка выступила на сцене популярного украинского шоу в обтягивающем трико, раскрашенным под зебру и белом парике.
Свой роскошный бюст исполнительница главного хита 2019 года подчеркнула расшитым блестками бюстгальтером. Однако новый имидж любимицы понравился не всем. Некоторые посчитали такое перевоплощение ужасным.
"Настя, я понимаю хочется денег заработать, но надо края видеть, это же просто ДНО!🤔 ", – написала одна из недовольных.
Впрочем, большинству преображение Каменских пришлось по душе.
" Настя, красотка👍🏻; Красавица! Настя, красотка👍🏻😘 Любимая моя песня❤ мой сын на ней просто замирает и у меня есть "5минут для мамы"😉", – писали они.
Ранее Настя Каменских опубликовала постельное фото с Потапом.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Немецкие власти торопятся с определением сроков укладки трубы в зимний период