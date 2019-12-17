Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Радикально изменившаяся Каменских в костюме зебры показала откровенный танец

Каменских в костюме зебры показала зад
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Артистка явилась на шоу в наряде полосатого животного и исполнила свой хит Elefante

Красавица Настя Каменских удивила своих поклонников новым имиджем. Артистка выступила на сцене популярного украинского шоу в обтягивающем трико, раскрашенным под зебру и белом парике.

Свой роскошный бюст исполнительница главного хита 2019 года подчеркнула расшитым блестками бюстгальтером. Однако новый имидж любимицы понравился не всем. Некоторые посчитали такое перевоплощение ужасным. 

"Настя, я понимаю хочется денег заработать, но надо края видеть, это же просто ДНО!🤔 ", – написала одна из недовольных. 

Впрочем, большинству преображение Каменских пришлось по душе. 

" Настя, красотка👍🏻; Красавица! Настя, красотка👍🏻😘 Любимая моя песня❤ мой сын на ней просто замирает и у меня есть "5минут для мамы"😉", – писали они. 

Ранее Настя Каменских опубликовала постельное фото с Потапом. 

Марина МОНРО

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Судьбу "Северного потока - 2" решат до конца года

Немецкие власти торопятся с определением сроков укладки трубы в зимний период

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей