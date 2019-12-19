Артист не знал, куда переводить деньги

Квартира Филиппа Киркорова останется при нем – ни о каких торгах речи не идет. Ипотечный долг же певец не выплачивал по техническим причинам: после закрытия банка Киркоров не знал, куда переводить деньги. Об этом рассказал адвокат артиста Александр Добровинский.

"Два года платить нельзя было. Латвийский банк обратился в суд и потребовал 4 млн евро, но он их не получит, потому что мы все отстояли. Теперь решение за Филиппом Киркоровым. По прошествии нескольких дней мы решим, будем ли подавать апелляцию",

– сообщил адвокат "Газете.Ru". По его словам, они намерены обжаловать решение суда об изъятии квартиры.

Ранее стало известно, что на торги выставят квартиру Киркорова из-за его долгов по ипотечному кредиту. Латвийский банк требовал от артиста около четырех миллионов евро.