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Киркоров оправдался за ипотечный долг

Киркоров оправдался за ипотечный долг
Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Артист не знал, куда переводить деньги

Квартира Филиппа Киркорова останется при нем – ни о каких торгах речи не идет. Ипотечный долг же певец не выплачивал по техническим причинам: после закрытия банка Киркоров не знал, куда переводить деньги. Об этом рассказал адвокат артиста Александр Добровинский.

"Два года платить нельзя было. Латвийский банк обратился в суд и потребовал 4 млн евро, но он их не получит, потому что мы все отстояли. Теперь решение за Филиппом Киркоровым. По прошествии нескольких дней мы решим, будем ли подавать апелляцию",

сообщил адвокат "Газете.Ru". По его словам, они намерены обжаловать решение суда об изъятии квартиры.

Ранее стало известно, что на торги выставят квартиру Киркорова из-за его долгов по ипотечному кредиту. Латвийский банк требовал от артиста около четырех миллионов евро.

Карина СИРАЗОВА

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