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Седокова втиснула пышные формы в бондаж с дырками

Седокова втиснула пышные формы в бондаж с дырками
Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка влезла в скандал с голыми фото и Собчак

Анна Седокова после дискуссии Ксении Собчак с друзьями об обнаженных кадрах посетовала, что еще лишь три года может публиковать в соцсети откровенные снимки, чтобы общественность не осуждала ее. Сообщила певица об этом с помощью фото, на котором позирует в бондаже с дырками.

"А через три года я что, в тыкву превращусь? Как же мне надоели эти стереотипы, которые годами загружали в головы наших женщин! Что в 30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что без мужика жизни нет... Кто вообще это решает кроме самой себя?"

– возмутилась Седокова из-за недавнего скандала

Артистка отметила, что ей нравится смотреть на голые тела своих коллег, и призвала женщин поддерживать друг друга. Однако поклонники не могли оторваться не от текста Седоковой, а от ее полуобнаженных форм.

"Аня, ты прекрасна! Ещё лет 40 точно можешь выкладывать такие фото, я вот останавливаться точно не собираюсь", – ответила звезде Светлана Бондарчук, которую поддержали многие фанаты:

"Анна, вы Супер!", "Шикарная", "Аня, какая же ты шикарная. Богиня, просто", "Очень классная", "Я шокирована.. Это очень красиво", "Ни чё такая", – восхитились интернет-пользователи.

Ранее Анна Седокова с открытой грудью облизала нож. 

Полина ИВАНОВА

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