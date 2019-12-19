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Седокова показала аппетитные ножки и бедра в разных ракурсах

Седокова показала аппетитные ножки и бедра в разных ракурсах
Анна Седокова. Фото:instagram.com/annasedokova
Экс-солистка "ВИА Гры" похвалилась формами со всех сторон

День рождения остался позади, но Анна Седокова, похоже, еще находится под впечатлением. Она выложила в соцсети целую фотосессию с вечеринки. На одном черно-белом снимке она позирует сидя в тесном кругу нескольких подруг, на другом она слегка присела, сложив руки между ног, при этом грудь, едва не выпадающая из глубокого декольте, оказалась на животе. Получились и цветные кадры – на них певица запечатлена в сверкающем длинном платье, сквозь которое видны ее роскошные ноги и бедра. Она стоит то боком, выгнувшись в сторону рядом стоящего парня, то в анфас, запихивая ножом кусок алого торта в рот.

"Отдала фотографии в печать", – сообщила артистка в Инстаграм. И, добавив, что "осталась последняя серия", поинтересовалась, нужно ли ее показывать.

Подписчики выразили желание увидеть, что было на празднике у звезды "(Конечно, показывай все", "Ждем"), а также восхищались тем, как она выглядела, заметили и ее откровенные жесты: "Ну, Анька, ты крутая, огонь!", "Богиня", "Красивая и счастливая", "Аппетитные ножки", "Четкие", "Классная". "Угу, угу... видим – как трогаешь".

Кто-то решил, что бывшая солистка группы "ВИА Гра" беременна. Другие увидели на фото хорошее настроение у именинницы и гостей и заявили, что "можно давать премию "Вечеринка года".

Ранее Анна Седокова в искрящемся блестками платье с оголенной грудью зажигательно танцевала и развлекалась с друзьями.

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Полина ДОРОЖКИНА

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