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Раскрыты подробности госпитализации Максаковой

"Она меня убьет": близкий друг сдал слепнущую Максакову
Людмила Максакова. Фото: www.globallookpress.com
Коллега выдал всю правду о здоровье артистки

Накануне поклонников Максаковой всполошила весть о том, что звезда попала в больницу.

Детали госпитализации раскрыл близкий друг 79-летней народной артистки. Станислав Садальский откровенно рассказал о здоровье Людмилы Максаковой. Актер сообщил журналистам, что с ней все в порядке. При этом подробности он побоялся озвучивать, сославшись на то, что Максакова его убьет, ибо терпеть не может, когда ее жизнь обсуждают в прессе.

"У нее на газеты "падучесть", ненавидит, когда ее упоминают или какие-либо комментарии просят", – признался он в беседе с МК.

Ранее СМИ писали, что у Людмилы Васильевны серьезные проблемы со здоровьем. Якобы у звезды обнаружили глаукому. Актриса может ослепнуть – врачи, по сообщениям ряда изданий, собираются оперировать звезду.

Дочь артистки Мария Максакова, сбежавшая из России, тревожные новости о матери пока не комментирует. Как известно, отношения у них довольно напряженные. Ранее Мария разоткровенничалась с журналистами и сообщила, что мать родила ее за большие деньги.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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