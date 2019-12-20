Артистке предстоит сложная операция

Врачи приняли решение о госпитализации Людмилы Максаковой. Причиной стала серьезная болезнь знаменитости – ей грозит слепота.

Известная актриса театра и кино прибыла в клинику сама. Медики осмотрели ее и решили уложить на койку для полного обследования, пишет телеграмм-канал Mash.

У Максаковой, по предварительной информации, диагностировали глаукому. Врачи думают об операции. Окончательное решение они примут после проведения обследований.

Не менее известная дочь актрисы – оперная певица Мария Максакова – пока никак не отреагировала на новость о госпитализации матери. Возможно, она об этом и не знает, ведь отношения с родительницей складывались непросто с самого детства.

Глаукома – заболевание глаз, при котором из-за нарушения оттока водянистой влаги повышается внутриглазное давление. Она бывает открытоугольной и закрытоугольной – острой, подострой и хронической. Острый приступ глаукомы часто приводит к потере зрения.

Народной артистке Людмиле Максаковой в сентябре этого года исполнилось 79 лет. В столь немолодом возрасте нередко бывают проблемы со зрением – кроме глаукомы, у некоторых пожилых людей возникает катаракта, дальнозоркость и близорукость.