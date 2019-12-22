После недавнего секс-скандала вокруг актрисы снова вспыхнули жаркие споры

Екатерина Шпица выложила в своем Инстаграм фото, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы. Артистка показала кадр со спектакля "Калигула", где без одежды лежит в объятиях накаченного красавца-партнера. Многие тут же решили, что Шпица играет полностью обнаженной, на что и указали в комментариях. Однако актриса посоветовала критикам быть внимательнее. И правда, если приглядеться, видно, что наготу Екатерины прикрывает белье телесного цвета.

Поклонников звезды откровенная сцена взволновала. По их словам, актеры без слов смогли передать бурю эмоций, используя лишь язык тела (орфография и пунктуация сохранены).

"Катерина ,опять удивили.Передать языком тела и жестов без слов ,это высший пилотаж.!!!" "Как он тебя обнимает" "Странные Люди они боятся женской наготы, но при этом любуются шедеврами картин эпохи Возрождения" "играть о Калигуле без порнографических сцен – это сужение и обеднение темы, смелее надо быть в искусстве... )))" "Я думал вы голой не снимаетесь..."

– пишут пользователи.

Ранее Шпица снялась в пальто на голое тело и устроила скандал из-за критики за излишнюю эротику.