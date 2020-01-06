Снимок вызвал настоящий ажиотаж

Дарья Пынзарь насмешила народ забавным снимком. Бывшая участница скандального телепроекта сфотографировалась на фоне трех огромных яиц динозавра. Из среднего выглядывал "вылупившийся" детеныш, в остальные два залезли сыновья красотки.

Пользователей повеселил кадр с довольными детьми и пристроившейся к яйцам Дарьей. Они оставили множество комментариев в Инстаграм Пынзарь, сравнив ее с героиней сериала "Игра престолов". Многие засыпали ее вопросами, где находится этот парк, другие расспрашивали о погоде в Турции (орфография и пунктуация сохранены).

"Мать драконов" "Здоровские динозаврики" "Это что наш дискавери парк в Сиде? Или Вы в Дино в Кемере?" "оййй какое фото" "О боже,нам срочно нужно туда,сынуля младший с ума сходит по динозаврам", – пишут они.

Ранее Пынзарь оголила грудь в ресторане.

