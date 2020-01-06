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Звезда "Дома-2" пристроилась к огромным яйцам

Звезда "Дома-2" пристроилась к огромным яйцам
Фото: pixabay.com
продолжениеВедущая "Дома-2" засветила свои кокосы на пляже
Снимок вызвал настоящий ажиотаж

Дарья Пынзарь насмешила народ забавным снимком. Бывшая участница скандального телепроекта сфотографировалась на фоне трех огромных яиц динозавра. Из среднего выглядывал "вылупившийся" детеныш, в остальные два залезли сыновья красотки.

Пользователей повеселил кадр с довольными детьми и пристроившейся к яйцам Дарьей. Они оставили множество комментариев в Инстаграм Пынзарь, сравнив ее с героиней сериала "Игра престолов". Многие засыпали ее вопросами, где находится этот парк, другие расспрашивали о погоде в Турции (орфография и пунктуация сохранены).

"Мать драконов"  "Здоровские динозаврики" "Это что наш дискавери парк в Сиде? Или Вы в Дино в Кемере?"  "оййй какое фото" "О боже,нам срочно нужно туда,сынуля младший с ума сходит по динозаврам", – пишут они.

Ранее Пынзарь оголила грудь в ресторане.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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