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Лидия Юхтина сообщила, что ее супруг - народный артист России Геннадий Юхтин - сейчас находится в больнице. Он пока не пришел в сознание. Точный диагноз еще неизвестен
"Он при падении очень ударился... Врачи пытаются привести его в чувства. Пока диагноз не сообщался," – рассказала Юхтина изданию "Вечерняя Москва".
О том, что звезда фильмов "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители" и "Остров сокровищ" госпитализирован, ранее сообщил РЕН ТВ. Как пишет телеграм-канал Mash, артист повредил бедро.
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