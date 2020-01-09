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Раскрыты подробности госпитализации актера из "Весны на Заречной улице"

Раскрыты подробности госпитализации актера из "Весны на Заречной улице"
Геннадий Юхтин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Геннадий Юхтин упал и повредил бедро

Лидия Юхтина сообщила, что ее супруг - народный артист России Геннадий Юхтин - сейчас находится в больнице. Он пока не пришел в сознание. Точный диагноз еще неизвестен

"Он при падении очень ударился... Врачи пытаются привести его в чувства. Пока диагноз не сообщался," – рассказала Юхтина изданию "Вечерняя Москва".

О том, что звезда фильмов "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители" и "Остров сокровищ" госпитализирован, ранее сообщил РЕН ТВ. Как пишет телеграм-канал Mash, артист повредил бедро. 

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