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Звезды "Дома-2" устроили потасовку

Звезды "Дома-2" устроили потасовку
Дмитрий Дмитриненко. Фото: www.instagram.com/dmitry_dmitrenko
Между участниками скандального телешоу произошел конфликт

Во время съемок знаменитого шоу разразился серьезный скандал. Участники телепроекта Дмитрий Дмитриенко и Андрей Шабарин сцепились перед камерой после того, как между молодыми людьми произошла словесная перепалка. 

Роковой фразой стал выпад Шабарина в адрес Дмитриенко "Ты себя ведешь как лох". После этого разъяренные мужчины вскочили со своих мест, но их успели разнять. 

Подписчики также прокомментировали эту потасовку. Поклонники проекта живо обсудили увиденное в комментариях

"Место лоху Димачки в психбольнице!", "Когда же Бимка по морде получит", "Все орут что дмитреенко харю на чистить надо, хотя он прав шабарин пожизненный лошпед", "Димка за папу горой", "Усё!!! Дружба закончилась. Шабарины второй раз на те же грабли, ну нельзя дружить с Рапунцилями, неужели не понятно, вкладывают по полной. Они предатели отшельники"

Ранее ведущая "Дома-2" в крошечном желтом бикини вызвала восторг у поклонников. 

Сергей САЗОНОВ

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