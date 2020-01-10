Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Бузова в крошечном купальнике разомлела на жаре

Бузова в крошечном купальнике разомлела на жаре
Ольга Бузова. Фото: Olga Sokolova/www.globallookpress.com
продолжениеВидели все: звезда "Дома-2" потрогала достоинство голого мужчины
Ведущая "Дома-2" оголилась у бассейна и дала народу ценный урок

Ольга Бузова после новогодних праздников улетела отдыхать на остров Пхукет в Таиланде. Звезда призналась, что вышла позагорать только после полудня – в 16:00. И посоветовала всем последовать ее примеру, чтобы не обгореть в первые дни после прилета в жаркие страны.

Бузова надела крошечное желтое бикини, показав в Инстаграм-историях блестящую грудь. Судя по всему, она намазалась средством от загара для надежности. Поделилась артистка и бизнесвумен также фотографией в легком пляжном платье рядом с прозрачным бирюзовым бассейном. Поклонники немедленно оценили новый образ любимицы и не в ответ поскупились на советы.

"Солнце Первый враг красоте и здоровью...", "Начинаем считать купальники", "меньше носите каблуки ... Косточки на ногах выперают", "где Давид?", "такую красотку нужно охранять", "А что с пальцами ног?!", "да вообще не стыда ни совести! А бабе уже к 40", "ну а чем еще публику то заманивать ?Пиирожком", "Жалко что фотошоп пальцы укоротил", – оставили подписчики комментарии на любой вкус (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).


Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

"Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк

Близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" призвали "не пудрить мозги" россиянам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей