Ведущая "Дома-2" оголилась у бассейна и дала народу ценный урок

Ольга Бузова после новогодних праздников улетела отдыхать на остров Пхукет в Таиланде. Звезда призналась, что вышла позагорать только после полудня – в 16:00. И посоветовала всем последовать ее примеру, чтобы не обгореть в первые дни после прилета в жаркие страны.

Бузова надела крошечное желтое бикини, показав в Инстаграм-историях блестящую грудь. Судя по всему, она намазалась средством от загара для надежности. Поделилась артистка и бизнесвумен также фотографией в легком пляжном платье рядом с прозрачным бирюзовым бассейном. Поклонники немедленно оценили новый образ любимицы и не в ответ поскупились на советы.

"Солнце Первый враг красоте и здоровью...", "Начинаем считать купальники", "меньше носите каблуки ... Косточки на ногах выперают", "где Давид?", "такую красотку нужно охранять", "А что с пальцами ног?!", "да вообще не стыда ни совести! А бабе уже к 40", "ну а чем еще публику то заманивать ?Пиирожком", "Жалко что фотошоп пальцы укоротил", – оставили подписчики комментарии на любой вкус (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).