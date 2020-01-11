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"Идеальная фигурка": полуголая Шпица прошлась по пляжу

"Идеальная фигурка": полуголая Шпица прошлась по пляжу
Звезда сняла пикантное видео с отдыха

Екатерина Шпица продолжает новогодний отдых на море. Звезда не забывает при этом выкладывать в Instagram фотографии и видео своего времяпрепровождения. 

На этот раз актриса опубликовала видеоролик с пляжа, на котором она в купальнике медленной, но уверенной походкой проходит по пляжу и ныряет в воду. 

В подписи к посту Шпица поделилась историей о том, как она встретила краба и почувствовала после этого единение с природой. Восторг у поклонников вызвала не только идеальная фигура звезды, как они это отметили, но и эта милая история. 

"Красивая женщина,красивая природа что ещё нужно", "Вы прекрасны! Люблю смотреть фильмы с Вашим участием", "А вы чего такая сексуальная", "Катерина, вы так описываете каждый пост. Это же просто супер. Вам самой не приходило в голову, что вы можете книги писать. У вас это точно получится. У вас талант", "Красотка"

Ранее Шпица выложила другой кадр с отдыха, на котором актриса прикрыла свои прелести платьем

Сергей САЗОНОВ

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