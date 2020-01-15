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Мария Горбань улетела вместе с семьей отдыхать на Шри-Ланку, но не забывает радовать подписчиков новыми видео. Звезда показала, как начинается ее бодрое утро: выложила ролик со своей утренней зарядкой.
Коротенький топ и обтягивающие велосипедки позволили полюбоваться подтянутой фигурой артистки и ее идеальным прессом.
"Да, да, да, всю зарядку", "отличное начало дня", "Молодец моя дорогая", "Отлично", – написали комментаторы под постом актрисы в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Ранее актриса восхитила поклонников снимком в бикини.
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