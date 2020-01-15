Стройная актриса покрутила бедрами на фоне пальм

Мария Горбань улетела вместе с семьей отдыхать на Шри-Ланку, но не забывает радовать подписчиков новыми видео. Звезда показала, как начинается ее бодрое утро: выложила ролик со своей утренней зарядкой.

Коротенький топ и обтягивающие велосипедки позволили полюбоваться подтянутой фигурой артистки и ее идеальным прессом.

"Да, да, да, всю зарядку", "отличное начало дня", "Молодец моя дорогая", "Отлично", – написали комментаторы под постом актрисы в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее актриса восхитила поклонников снимком в бикини.