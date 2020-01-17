Звезда повела себя легкомысленно на пляже, посчитали поклонники

Расхаживающая на курорте в крошечных трусиках Настя Каменских выложила очередное видео с мексиканского побережья. В воздушном платье певица качается на качелях.

Белый наряд артистки игриво разлетается, оголяя ее ножки. Благодаря монтажу задранное мини на кадрах в Instagram волшебным образом превращается в другой комплект одежды – в короткие шорты с майкой и а-ля пляжным халатом.

"Почувствуйте этот момент", – подписала видео Каменских.

Подписчики, поинтересовались, куда смотрим муж, да и вообще где же он прячется. Другие пристыдили пару за ветреный репертуар.



"Почему ты всегда одна...где Потап?", "Все не наотдыхаетесь никак,труженики. Уже не молоденькие оба, а все эти видео и песенки, на какую аудиторию рассчитываете и подогреваете интерес? Лет этак от 15 до 18, серьезная публика получается Вам не по зубам",

– отреагировали диванные комментаторы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Впрочем, критики под постом загорелой жгучей брюнетки оказалось не так уж много. Большинство поклонников сошлись во мнении, что роскошная девушка – "богиня".

"Спасибо за настроение", "Какая же Настя красивая", "Вечная девочка", "Шикарно", "Гарнюня", "Вы идеал женской красоты и очарования", "Такая нежная и настоящая", "Видео делает дело детка. Больше видео интересных", – написали фанаты.

Напомним, ранее Настя Каменских эротично выгнулась в воде.